В посольстве Кубы заявили о намерении стать полноценным членом БРИКС

Куба планирует стать новым членом БРИКС, заявили в посольстве республики в РФ.

Фото:Григорий Сысоев / «РИА Новости»

«Куба сохраняет намерение стать полноправным членом БРИКС. Это имеет высокую степень приоритетности для нашей страны, особенно в такие сложные времена, как нынешние, на фоне беспрецедентного усиления экономической войны США против Кубы и их непрекращающихся угроз применить силу для уничтожения Кубинской революции», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве добавили, что у сторон общие интересы, а также схожие глобальные вызовы и проблемы. Это позволило республике постепенно интегрироваться в объединение в качестве страны-партнера и участвовать в его различных форматах, механизмах и инициативах. В то же время Куба предлагает свой опыт в различных областях для обмена с государствами группы — как на двусторонней основе, так и в рамках ее институтов.

БРИКС (англ. BRICS) — межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

XVIII саммит БРИКС пройдет 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели, пишут «Известия».