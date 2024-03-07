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Последствия пожара после теракта ликвидировали в «Крокус Сити Холле»

25.03.2024 19:38|ПсковКомментариев: 0

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» после теракта ликвидированы, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

«18.40 ликвидация последствий пожара», - говорится в сообщении.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки, пишет РИА Новости

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

Теги: #терроризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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