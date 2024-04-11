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В Подмосковье мужчина случайно застрелил маленькую дочь друзей на даче

52-летний мужчина в Наро-Фоминске нечаянно застрелил ребёнка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Москвич находился у друга. Они сидели в беседке. Мужчина стрелял по алюминиевым банкам из пневматического ружья. Когда он передавал оружие приятелю, то случайно выстрелил в сторону. Пуля попала в грудь шестилетней девочки, которая находилась неподалёку. Ребёнка доставили в хирургическое отделение, но спасти его не удалось, пишет RuNews24.

Известно, что оба мужчины занимали руководящие посты в строительной сфере. Мать девочки – бизнес-леди. С отцом погибшей она была в разводе. На даче находился её гражданский муж.

По факту случившегося завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по статье – до 2 лет лишения свободы.

Установлено, что мужчины стреляли из пневматической винтовки «Леший» калибра 6,35 мм. Ранение из такого оружия с близкого расстояния может стать смертельным.