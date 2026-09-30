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Россиянина с шизофренией отправили в психбольницу после покушения на убийство прохожего

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Калужский районный суд установил, что 25-летний житель Калуги совершил покушение на убийство в состоянии невменяемости.

Утром 5 сентября 2025 года мужчина выбежал из дома на улице Окская Ветка и без видимых причин подбежал к 46-летнему местному жителю, который разговаривал с другими людьми. Он не менее двух раз ударил его ножом в грудь и живот, а также тупым предметом. Пострадавший получил опасные для жизни раны, тяжкий вред здоровью, но его вовремя спасли врачи. 

Как выяснилось, 25-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме гебефренической шизофрении. Из-за заболевания он не мог осознавать свои действия и руководить ими, пишет «Калуга-поиск». Суд признал факт покушения на убийство из хулиганских побуждений, но освободил мужчину от уголовной ответственности в связи с невменяемостью. Его отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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