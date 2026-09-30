Председателем Госдумы IX созыва избран Вячеслав Володин, сообщили в партии «Единая Россия». За него проголосовали 406 депутатов.
Соответствующее предложение председателя партии Дмитрия Медведева ранее поддержал президент России Владимир Путин.
Сегодня Государственная Дума девятого созыва начала работу. Первое заседание открыл депутат трех созывов Юрий Петров. Он входит в число четверых старейших депутатов Госдумы наряду с Владимиром Ресиным, Валентиной Терешковой и Геннадием Зюгановым, которые по ранее согласованному решению на первом заседании находятся на своих местах в зале заседаний.
Председательствующий сообщил, что в девятом созыве у «Единой России» 349 мандатов, у КПРФ 37 мандатов, у ЛДПР - 23, у «Новых людей» - 19, у «Справедливой России» - 17. Еще один мандат у представителя партии «Родина», четыре мандата получили самовыдвиженцы.
Петров на заседании отметил, что в числе депутатов - участники СВО, их зал приветствовал стоя; а также впервые избранные в Госдуму депутаты от воссоединенных территорий, пишет «Интерфакс».
Впервые в истории Госдума собралась на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.
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