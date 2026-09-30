Председателем Госдумы IX созыва избран Вячеслав Володин, сообщили в партии «Единая Россия». За него проголосовали 406 депутатов.

Соответствующее предложение председателя партии Дмитрия Медведева ранее поддержал президент России Владимир Путин.

«Со своей стороны буду опираться на фракцию ("Единой России" - ред.) и делать все для того, чтобы мы вместе отвечали за работу в целом Государственной Думы», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Сегодня Государственная Дума девятого созыва начала работу. Первое заседание открыл депутат трех созывов Юрий Петров. Он входит в число четверых старейших депутатов Госдумы наряду с Владимиром Ресиным, Валентиной Терешковой и Геннадием Зюгановым, которые по ранее согласованному решению на первом заседании находятся на своих местах в зале заседаний.

Председательствующий сообщил, что в девятом созыве у «Единой России» 349 мандатов, у КПРФ 37 мандатов, у ЛДПР - 23, у «Новых людей» - 19, у «Справедливой России» - 17. Еще один мандат у представителя партии «Родина», четыре мандата получили самовыдвиженцы.

Петров на заседании отметил, что в числе депутатов - участники СВО, их зал приветствовал стоя; а также впервые избранные в Госдуму депутаты от воссоединенных территорий, пишет «Интерфакс».

Впервые в истории Госдума собралась на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.