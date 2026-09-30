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Вакцину «Аллергарда» уже осенью могут получить тысячи человек

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Аллерговакцина «Аллергарда» показала хорошие результаты первого года наблюдения в рамках клинических исследований, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Вакцина "Аллергарда" показала хорошие результаты первого года наблюдения в рамках III фазы клинических исследований, а также данные объединенных I и II фаз», - сказала Скворцова, слова которой приводят в пресс-службе ведомства.

Она уточнила, что в 2026 году «Аллергарда» продемонстрировала еще большую эффективность. В среду Минздрав России сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, пишет РИА Новости. ​

Вакцину «Аллергарда» уже осенью могут получить тысячи человек, рассказала Скворцова. По ее словам, препарат в семь раз способен снизить проявления аллергических реакций у пациентов. «Аллергарда» требует 5 подкожных инъекций вместо 30 стандартных при антиаллергенной терапии. Профиль безопасности вакцины оценивается как благоприятный. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет и может применяться только с назначения врача. 

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