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Онколог перечислил тревожные симптомы болезней легких

Согласно результатам недавнего опроса, 64% россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах. Из них 31% — когда симптомы долго не проходят. Врач-онколог высшей категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов рассказал какие признаки могут указывать на патологии легочной системы и когда стоит обратиться к специалистам.

Врач отметил, что заболевания легочной системы, как правило, дают о себе знать, поэтому крайне важно вовремя обратить внимание на симптомы.

«Ранняя диагностика в большинстве случаев помогает улучшить исход болезни, именно поэтому важно обратиться к врачу при первых тревожащих признаках. Среди них: кашель, который длится более трех недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови. Стоит также обратить внимание на одышку, боли в груди, особенно если она усиливается при глубоком дыхании или кашле, постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании и необъяснимую потерю веса», — рассказал Андрей Нефедов.

По его словам, эти признаки могут указывать на множество болезней легких и дыхательных путей. Поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу-пульмонологу или торакальному хирургу, пишут «Известия».

При этом он отметил, что от самодиагностики и тем более самолечения стоит воздержаться. Обнаружение патологии на ранней стадии увеличивает выживаемость онкопациентов до 90%

«Обычно люди при появлении первых симптомов начинают искать информацию в интернете, которая провоцирует сильный испуг и фрустрацию. Чаще всего на приеме у врача человек узнает, что всё не настолько плохо, насколько он «нагуглил», а поставленный им самим диагноз, как правило, вообще не соответствует действительности. При этом при попытках вылечиться самостоятельно человек смазывает клиническую картину, и после этого определить истинную причину беспокойства сложнее», — подчеркнул врач.

Среди всех заболеваний дыхательной системы особо опасным он назвал рак легкого. А его развитие во многом зависит от образа жизни человека.

«Курение, доказано, вызывает рак легкого. Сигареты, современные устройства доставки никотина (вейпы, нагревающие устройства) негативно влияют на состояние дыхательной системы. Поэтому лучшее, что человек может сделать для своего организма, — отказаться от курения прямо сейчас. Но чаще всего курильщики продолжают потреблять никотин из-за сильной зависимости», — сказал Нефедов.

Поэтому курильщикам следует следить за здоровьем тщательнее и проходить специальный скрининг, чтобы исключить вероятность развития рака легкого, так как этот вид онкологии почти никак не проявляет себя на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление высокие.

Онколог отметил, что людям в группе риска необходимо проходить профильное обследование — низкодозную компьютерную томографию (НДКТ).

«Людям от 55 до 70 лет, которые курят по одной и более пачек в день на протяжении 30 лет, обязательно нужно пройти НДКТ. Этот тест занимает около получаса и способен выявить даже самые маленькие образования в легких. Такой скрининг доказанно снижает число смертей от рака легкого на 20%, так как заболевание удается обнаружить на ранних стадиях. Пройти исследование можно, обратившись в частную клинику или больницу по месту жительства», — рассказал специалист.