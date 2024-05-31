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Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году

Меры по вылову воблы в низовьях Волги планируется ужесточить в 2025 году, полностью исключив разрешенную в этом году на 10 дней промышленную добычу. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минсельхоз РФ запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и в Каспийском море, за исключением 10 дней в апреле. Также запрещается вылавливать плотву в семи районах Астраханской области и сельдь-черноспинку.

«К сожалению, изъятие рыбы (воблы) и рыбаками, и любителями <…> может ее падающий запас добить. Поэтому были введены меры в текущем году, в следующем они будут даже жестче. <…> В этом году у нас еще было разрешение промышленного рыболовства - на 10 дней. В следующем году мы не устанавливаем вообще объемы для промышленного рыболовства«, - сказал Соколов.

Он констатировал, что вобла, отличающаяся хорошей плодовитостью и выживаемостью, может восстановиться очень быстро. По его словам, «достаточно одного хорошего нереста, чтобы запас пошел вверх». Однако важно, чтобы были обеспечены все необходимые условия для этого, в числе которых есть и факторы, которые не зависят от человека.

«К сожалению, последние три года и вот текущий год опять-таки не исключение из этой уже неудачной череды, - у нас очень плохая ситуация с водой. То есть вода не в нужном объеме, не в совсем нужное время, что сказалось на эффективности естественного нереста. Именно поэтому, еще раз подчеркну, что не рыбаки виноваты были в том, что воблы стало меньше. Это, в первую очередь, условия водности», - добавил Соколов.