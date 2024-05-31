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Молодой человек на электросамокате сбил женщину с младенцем

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого травмы получили женщина и 8-месячный ребенок.

11 июня две женщины, у одной из которых на руках был 8-месячный ребенок, выходили из дома № 121 по улице Суворова в Калуге. В этот момент на них наехал молодой человек на электросамокате. В результате ДТП женщина с малышом получили ушибы и травмы, а сам же водитель скрылся с места происшествия. К счастью, он попал на запись камер видеонаблюдения, его личность установили в тот же день, пишет kaluga-poisk.ru.

Нерадивым гонщиком оказался 18-летний молодой человек, зарегистрированный в Московской области.

«Учитывая повторяющиеся факты травмирования пешеходов в результате предоставления гражданам и использования ими электросамокатов, деятельность организации, предоставляющей услуги проката, проверяется на предмет безопасности для здоровья и жизни людей», - отметили следователи.