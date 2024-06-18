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Кому противопоказан гипноз, объяснил психолог

В каком случае сеанс гипноза может быть опасен, рассказала медицинский гипнолог, клинический психолог Елизавета Чеснокова.

Психические расстройства и различного рода зависимости нередко лечат с помощью гипнотерапии. Вводя пациента в транс, специалисты работают с его подсознанием. Но при определенных обстоятельствах гипноз противопоказан, отметила медицинский гипнолог, клинический психолог Елизавета Чеснокова.

«Измененное состояние сознания плохо совместимо с погружением в гипноз. Алкоголь, любые психоактивные химические вещества, которые человек мог употреблять перед сеансом, являются условно противопоказанием. Почему условно? Потому что все индивидуально. Например, антидепрессанты. Если человек их употребляет два-три месяца, то его организм уже адаптировался к приему этих препаратов, и для гипнолога это ни на что не влияет. А если человек принимает их всего неделю, у него еще идут скачки настроения, тогда могут быть сложности. Тогда мы очень плохо можем прогнозировать, в какую сторону вообще пойдет вся эта история», – предупредила Елизавета Чеснокова.

По ее словам, многое в гипнотерапии зависит от того, к какому специалисту обратиться, пишет радио Sputnik.

«Негипнабельных людей не существует. Существуют техники, которые конкретному человеку в конкретной обстановке в данный момент времени не подходят. Здесь все зависит от профессионализма гипнолога. Если это человек, который закончил трехдневные курсы, конечно же, он не будет знать, что делать с клиентом, который "не поддается" гипнозу. А если гипнолог является клиническим психологом, психотерапевтом или психиатром, то он понимает, как устроен мозг и психика, и для него это не будет проблемой», – уверена Елизавета Чеснокова.