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Роскосмос заключил госконтракты на 97 млрд рублей в рамках создания орбитальной станции

03.07.2024 22:30|ПсковКомментариев: 0

Роскосмос уже заключил в рамках создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) госконтракты примерно на 97 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы, пишет ТАСС.

«Первые три года его (проекта РОС - ред.) реализации предусматривали 157 млрд. Но мы пошли навстречу нашему Минфину, сдвинули ряд мероприятий вправо в надежде, что они будут профинансированы чуть позже. Сегодня подготовлены и заключены контракты примерно на 97 млрд рублей», - сказал Юрий Борисов в ходе правительственного часа. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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