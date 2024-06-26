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В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов

В Госдуме предлагают установить запрет на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, и в 5 м от них. Такой законопроект 11 июля внесут в нижнюю палату парламента глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов и другие депутаты.

В соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, говорится в пояснительной записке, пишут «Известия». Однако на остановках общественного транспорта на открытом воздухе таких ограничений нет.

В документе уточняется, что запрет не распространяется сегодня и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, возле которых постоянно курят. Как считают авторы законопроекта, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

«К нам поступает много обращений с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов. В основном это те люди, которые не хотят дышать сигаретным дымом. При этом если у нас сейчас есть запрет на курение, например, на железнодорожном вокзале и на расстоянии менее 15 м от входа в него, то на остановках или около входа в магазин такого нет», — пояснил инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.

В связи с этим законопроектом предлагается расширить перечень мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции.

