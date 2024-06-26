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Неизвестный мужчина взорвал фейерверки в отделении банка в Москве 

20.12.2024 21:16|ПсковКомментариев: 0

Мужчина поджёг фейерверк в банке на бульваре Яна Райниса в Москве сегодня вечером, 20 декабря. Неизвестный попытался скрыться с места преступления, где началось возгорание.

Фото: Telegram-канал Shot

Преступника задержали сотрудники службы безопасности. Работники банка потушили возгорание огнетушителем до приезда специалистов МЧС, сообщает агентство SHOT.

Напомним, что сегодня в Пскове в торговом центре «Империал» неизвестный мужчина запустил батарею фейерверков в помещении. Возгорание зафиксировано не было, поэтому эвакуация не производилась. На данный момент причины и обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями Госпожнадзора. 

 
Происшествие обошлось без пострадавших. 
 

 

Теги: #происшествие #фейерверк #петарда
Источник: Псковская Лента Новостей
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