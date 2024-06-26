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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту города Актау на западе Казахстана, сообщило МЧС Казахстана.

«Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана», — говорится в релизе.

Спасатели приступили к тушению загоревшегося воздушного судна.

По предварительным данным, есть выжившие в крушении, добавили в МЧС Казахстана. Информация о пострадавших уточняется, пишет РИА Новости.

Согласно данным сайта Flightradar24, самолет упал в окрестностях Актау, а затем пропал с радаров.