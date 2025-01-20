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Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит», - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода.

Что касается предвыборных заявлений Трампа, белорусский лидер отметил, что нельзя осчастливить только американский народ, пишет РИА Новости.

«Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время», - сказал Лукашенко.

По его словам, США не смогут уже в одиночку доминировать в мире и «никакой Китай они не сломают и не переломят».