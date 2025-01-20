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Эстония получит шесть реактивных систем залпового огня HIMARS

Компания США Lockheed Martin в штате Арканзас изготовила для Эстонии шесть новых реактивных систем залпового огня HIMARS, передача планируется летом по морю.

«Произведенные для Эстонии HIMARS уже готовы, осталось провести лишь несколько работ по интеграции и они будут доставлены летом по морю... Что касается боеприпасов, то поставки придут позже в этом году и продолжатся в ближайшие годы», - сообщил в среду порталу ERR руководитель категории вооружений Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Рамиль Липп.

Контракт на закупку HIMARS был подписан между американским агентством оборонной промышленности DSCA и RKIK в 2022 году, пишет Интерфакс.

Приобретение HIMARS является одной из крупнейших закупок вооружений для Сил обороны Эстонии.