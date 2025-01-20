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На разбившемся в США самолете были фигуристы и бывшие российские тренеры

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на потерпевшем катастрофу в небе над Вашингтоном самолете находились фигуристы и бывшие российские тренеры.

Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг. На борту самолета Bombardier CRJ700 находились 64 человека. С 21 по 26 января в Уичито (штат Канзас, США) проходил чемпионат США по фигурному катанию, пишет РИА Новости.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были, в том числе, и экс-российские специалисты», - заявил Закарян.

По информации СМИ, самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом, его обломки разбросаны по акватории. Из реки были извлечены по меньшей мере 18 тел.