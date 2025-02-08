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В Антарктиде обнаружили масштабные выбросы метана

Группа испанских ученых заявила об обнаружении в ходе экспедиции масштабных выбросов метана в недрах Антарктиды. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на геологов Рикардо Леона и Роже Урхелеса.

По ее версии, ученые на борту судна Sarmiento de Gamboa наблюдали выбросы метана в океане длиной до 700 м и шириной до 70 м. Как пишет издание, эти выбросы могут стать «бомбой для климата планеты». Уточняется, что ученые отправились в экспедицию 12 января. Это соединение накопилось в морских недрах около 20 тыс. лет назад в результате разложения органического вещества в виде гидратов метана, пишет издание. «Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть», - отметил Урхелес.

«Мы подсчитали, что в этом районе есть 24 гигатонны углерода, накопленного в гидратах метана, что эквивалентно выбросам всего человечества за два года», - уточнил геолог. Как поясняет газета, замороженный твердый метан превращается в газ. «Подобные явления уже были зафиксированы в Арктике, но в Антарктиде они обнаружены впервые», - добавил Леон. Хотя результаты ученых пока еще предварительны, они предполагают, что газ прорывается из земных недр вдоль разломов.

Испанские ученые также предупредили о том, что нестабильность морских отложений может вызвать огромные оползни на континентальном склоне, которые могут стать причиной цунами, пишет ТАСС.

«Когда гидраты метана становятся газом, они занимают объем в 160 раз больше, - пояснил Урхелес. - Если он быстро не рассеется, это может привести к огромным оползням».