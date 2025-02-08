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Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах

Россияне, на постоянной основе проживающие в Республике Беларусь, и белорусы, постоянно проживающие на территории РФ, смогут участвовать в выборах в обеих странах как избиратели и как кандидаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицина

Президент России обратил внимание на то, что возможности для вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь активно расширяются, пишет ТАСС.

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», - подчеркнул Владимир Путин.