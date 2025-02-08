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Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Число активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым по популярности в мире, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Основатель мессенджера также отметил рост вовлеченности пользователей. В среднем они открывают Telegram 21 раз в день и проводят в приложении 41 минуту. Прибыль Telegram в прошлом году составила 547 миллионов долларов, пишут РИА Новости.

Первым в списке идет Whatsapp, отметил Дуров. «В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от нашего конкурента - сохранил независимость», - пишет он.