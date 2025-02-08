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В Великом Новгороде у школьника во время урока сильно задымился телефон

Мобильный телефон сильно задымился у школьника во время урока в Великом Новгороде, никто не пострадал, пожарная сигнализация сработала штатно, сообщила пресс-служба мэрии.

Новгородцы разместили в соцсетях видео, на котором видно дымящийся телефон на парте, отбегающего от него ученика и опустевший класс. Сообщалось, что ученик в школе №36 во время урока ударил по вздувшейся батарее телефона, после чего мобильник задымился, пишет РИА Новости.

Во время урока из телефона ученика пошел сильный дым. Преподаватель вывел детей из класса, системы предупреждения о пожаре сработали штатно, в том числе система дымоудаления. После проветривания помещения занятия в классе продолжены. Школа работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.