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Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета

Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Фото: Кадр видео из соцсетей

Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, пишет РИА Новости.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — написал Кобзев в Telegram-канале.

Напомним, ранее в Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб.