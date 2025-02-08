Более 200 домов в Иркутской области остались без света после крушения самолета

Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.
Фото: Кадр видео из соцсетей
Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее в Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб.