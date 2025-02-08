В России и мире

Китай вновь вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом, подсчитали по данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным.

Больше всего картофеля Россия в прошлом году купила у Белоруссии, которая отвоевала первое место у Египта. Объемы российского импорта составили 193,8 тысячи тонн. Египет, сместившийся за год на второе место, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на 47,9 миллиона долларов.

Замкнул тройку Китай, поднявшийся на две строчки - 46,7 тысячи тонн на 17,3 миллиона долларов. При этом Поднебесная впервые с 2019 года снова смогла войти в тройку главных поставщиков картошки в Россию.

Следом расположились Азербайджан - 42,5 тысячи тонн (18,3 миллиона долларов) и Грузия - 8,4 тысячи тонн (3,3 миллиона долларов). Замкнули топ-10 экспортеров Казахстан (4,4 тысячи тонн), Пакистан (2,3 тысячи тонн), Киргизия (1,1 тысячи тонн), Сербия (566 тонн) и Германия (293 тонны).

Сильнее всего за год Россия нарастила импорт картофеля из Армении - в 805 раз (до 116 тонн), Турции - в 47 раз (до 24 тонн), Грузии - в 7 раз, Китая - в 5 раз и Киргизии - в 3,2 раза, пишет агентство «Прайм».