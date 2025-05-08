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Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа для населения

Россия занимает второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости.

В 2024 году стоимость газа в Европе демонстрировала постоянный рост, но в среднем была ниже, чем в 2023 году. По мнению экспертов, это связано с тем, что к концу отопительного сезона в марте 2024 года европейские хранилища были заполнены на 59%, что является рекордным показателем. В результате спрос на газ был несколько ниже, что повлияло на снижение цен.

В среднем за двенадцать месяцев 2024 года цена газа на нидерландской площадке TTF составила 390,3 доллара за тысячу кубических метров, что на 15% меньше, чем в среднем за 2023 год. На розничном рынке многих европейских стран цены за год также преимущественно снизились. Вместе с тем, очевидно, что доступность газа определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.

Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты РИА Новости рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители разных стран Европы.

Лидером рейтинга по доступности газа для населения стал Казахстан. Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 9,6 тысячи кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более четырех тысяч кубометров газа.

Наименьший объем природного газа могут купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 739 кубометров. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Новости проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли.

Наиболее дешевый газ, как уже отмечалось, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 5,4 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 8,1 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже чем в России на 2,1 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Хорватия.

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 191 рубль. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Португалия, Ирландия и Франция. В этих странах кубометр газа стоит более 129 рублей.

В большинстве стран, участвующих в рейтинге, отмечается снижение цен на газ. Это произошло в 20 государствах. Самое значительное сокращение было в Литве (-59,0%), Великобритании (-25,6%) и в Австрии (-22,1%).

Увеличение произошло в восьми странах. Наиболее существенный рост отмечается в Италии (+17,8%), Франции (+13,8%) и в Казахстане (+12,7%). В Белоруссии цены остались на прежнем уровне. Рост цен на газ в РФ составил 9,6%.