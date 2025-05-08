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Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

Продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра». Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовав заключительную песню коллектива.

Меладзе поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над проектом в течение 25 лет. «Это прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет ностальгии», — написал он. Продюсер добавил, что главным итогом работы считает выпущенные хиты, и выразил надежду на то, что песни группы будут слушать еще много лет.

Поп-группа «ВИА Гра» была создана в 2000 году. За время существования коллектива в нем сменились 20 участниц, пишет Lenta.ru.