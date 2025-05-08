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Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за неуплаты компенсаций за нанесенный ущерб, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на Невском международном экологическом конгрессе.

В начале апреля их обязали выплатить ущерб в общей сложности на сумму почти 85 миллиардов рублей. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда, пишет РИА Новости.

По словам Радионовой, заявленный срок на добровольную выплату ущерба заканчивается на этой неделе.

«Не забывайте про почтовую пересылку. Любой нарушитель имеет право в том числе на эти несколько дней, пока идет почта. Наше первое письмо пришло 18 апреля, а второе — 22-го, поэтому срок истекает на этой неделе, а на следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов не видим», — добавила глава ведомства.

Она уточнила, что тексты исков к нарушителям уже готовы.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

В начале марта завершился демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС. Псковские волонтеры принимали участие в ликвидации аварии.