Общество

Псковские волонтеры прибыли в Анапу для ликвидации ЧС

Группа волонтёров из Псковской области прибыла к месту проведения работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Анапе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: «Молодежь Псковской области» / Telegram-канал

Волонтёры из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска, Опочки и Дно будут заниматься сложной и кропотливой работой по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, на устранение ЧП в Анапе отправились 10 волонтеров из Псковской области.

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В зоне ЧС ранее уже работали псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров.

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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.