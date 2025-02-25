Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Что будет с больницей и с нами?
Разукрасили
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Снять проклятие
Сокращение медперсонала в Себеже
Эхо несостоявшегося теракта
«Лёгкая кухня» Классические блины
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 25.02.2025 11:110 ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова 25.02.2025 13:200 Елена Полонская рассказала, что необходимо сделать переселенцам для получения гражданства РФ 25.02.2025 13:090 Псковские волонтеры прибыли в Анапу для ликвидации ЧС 25.02.2025 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Я б в чиновники пошел, пусть меня научат... 25.02.2025 13:010 Екатерина Гончарова: «Герои земли Псковской» — многообещающая инициатива 25.02.2025 12:080 Расписание движения поездов маршрутом Дно - Псков изменится с 27 февраля
 
 
 
Самое популярное 19.02.2025 12:590 Погибший на улице Генерала Маргелова в Пскове в момент ДТП лежал на проезжей части 20.02.2025 15:326 Эхо несостоявшегося теракта 19.02.2025 16:232 Скончался пассажир Audi-100, сбившей опору освещения в Пскове 20.02.2025 09:321 Пересчитают всем 21.02.2025 00:061 Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские волонтеры прибыли в Анапу для ликвидации ЧС

25.02.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Группа волонтёров из Псковской области прибыла к месту проведения работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Анапе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области. 

Фото здесь и далее: «Молодежь Псковской области» / Telegram-канал

Волонтёры из Пскова, Великих Лук, Порхова, Красногородска, Опочки и Дно будут заниматься сложной и кропотливой работой по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Напомним, на устранение ЧП в Анапе отправились 10 волонтеров из Псковской области.

В зоне ЧС ранее уже работали псковичи. В частности, ведущий программы ПЛН-FМ «Экосреда» Сергей Елизаров. 

Смотрите также
02.02.2025 10:400 Ведущий программы ПЛН FM «Экосреда» Сергей Елизаров помогает в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

Теги: #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Смотрите ли вы российское телевидение?
В опросе приняло участие 62 человека
25.02.2025, 13:240 Стало известно, что смотрели псковичи в онлайн-кинотеатре KION этой зимой 25.02.2025, 13:200 Елена Полонская рассказала, что необходимо сделать переселенцам для получения гражданства РФ 25.02.2025, 13:120 Прием заявок на участие в театральном конкурсе «Табуретка» стартует 1 марта 25.02.2025, 13:090 Псковские волонтеры прибыли в Анапу для ликвидации ЧС
25.02.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Я б в чиновники пошел, пусть меня научат... 25.02.2025, 13:010 Екатерина Гончарова: «Герои земли Псковской» — многообещающая инициатива 25.02.2025, 13:000 Прогноз на разводку 25.02.2025, 12:510 С 1 марта экскурсоводов без аттестации не допустят к работе в Псковском кремле
25.02.2025, 12:490 В Печорах ввели в эксплуатацию газопровод 25.02.2025, 12:340 Электроэнергию отключат на нескольких улицах Великих Лук и деревни Кулево 25.02.2025, 12:290 ТОСы псковского микрорайона «Соколицы» приглашают отметить Масленицу 25.02.2025, 12:080 Расписание движения поездов маршрутом Дно - Псков изменится с 27 февраля
25.02.2025, 12:060 Два торговых павильона на улице Коммунальной в Пскове требуют демонтировать 25.02.2025, 12:031 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Полонской 25.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 февраля 25.02.2025, 11:570 Мужчина незаконно завладел в Пскове земельным участком и получил условный срок
25.02.2025, 11:520 Ряд соревнований по спортивному ориентированию проведут к 80-летию Победы в Псковской области 25.02.2025, 11:490 «Кузница»: Я б в чиновники пошел, пусть меня научат... 25.02.2025, 11:430 Масленицу отпразднуют в псковской усадьбе Беклешова 25.02.2025, 11:370 Служить Отечеству
25.02.2025, 11:370 Александр Козловский: В годы Великой Отечественной войны Дедовичский край пережил тяжелейшие испытания 25.02.2025, 11:240 На вечернюю пробежку приглашают псковичей на масленичной неделе 25.02.2025, 11:190 Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко 25.02.2025, 11:140 Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представит 21 спортсмен
25.02.2025, 11:110 ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова 25.02.2025, 11:050 Шедевры Баха, Мендельсона и Райнбергера прозвучат на органном концерте в Пскове 25.02.2025, 10:580 На Солнце произошли три мощные вспышки 25.02.2025, 10:540 Пскович поборется за титул «Богатырь всея Руси» в телешоу на СТС
25.02.2025, 10:471 «Беседка»: Почему соотечественники из ближнего зарубежья выбирают Псковскую область? 25.02.2025, 10:400 Расчетный курс доллара опустился ниже 86 рублей 25.02.2025, 10:250 Редакции СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» получили анонимные угрозы совершения теракта 25.02.2025, 10:210 Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков
25.02.2025, 10:170 Две школы Дновского округа переведены на дистанционный формат обучения 25.02.2025, 10:150 50% псковичей не уверены в качестве работы ИИ — опрос 25.02.2025, 10:050 Футбольный клуб «Псков» занял седьмое место по итогам турнира на Кубок полпреда президента РФ 25.02.2025, 09:580 Огнеборцы спасли 50 кроликов при пожаре в псковском садоводстве
25.02.2025, 09:450 Пастырь: Подготовка к Великому посту 25.02.2025, 09:370 Правительство предложило ужесточить контроль над оборотом метанола 25.02.2025, 09:360 Котельную спасли во время пожара в Великих Луках 25.02.2025, 09:150 Исполнился 81 год со дня освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков
25.02.2025, 09:000 Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20% 25.02.2025, 08:400 Каждый второй крупный банк снизил ставки по вкладам после заседания ЦБ 25.02.2025, 08:230 Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы 25.02.2025, 08:200 Вокруг церкви Климента папы Римского в Пскове установят защитные сооружения от весенних паводков
25.02.2025, 08:000 Прокуратура привлекла к ответственности подрядчиков за просрочку капремонта домов в Пыталово 25.02.2025, 07:300 В школах Великих Лук проходят уроки мужества, посвящённые подвигу партизанки Анастасии Дроздовой 25.02.2025, 07:000 «Заигрыш»: искать женихов и невест принято во второй день Масленицы 24.02.2025, 22:000 ГД 25 февраля обсудит запрет дистанционного обучения в медобразовании
24.02.2025, 21:400 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников стартует на Учи.ру 24.02.2025, 21:270 Медицинский персонал Пустошкинской больницы сохранят в полном объеме 24.02.2025, 21:200 Эксперты назвали домыслом информацию о штрафах за неправильную дверь в квартиру 24.02.2025, 21:000 Выставка графики Лилии Момотовой «И снова весна» откроется 28 февраля в Пскове
24.02.2025, 20:400 Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей. ВИДЕО 24.02.2025, 20:400 Свыше 4 тысяч хризантем и альстромерий не пропустили через Псковскую область из-за инфекций 24.02.2025, 20:201 Обновленный порядок применения УСН объяснили псковичам в налоговой 24.02.2025, 20:000 Творческая встреча с продюсером фильма «Красный Шелк» состоялась в Пскове
24.02.2025, 19:400 План взаимодействия подписали комитет по культуре и Погрануправление ФСБ 24.02.2025, 19:200 Скорость ограничат на трассе Р-23 «Псков» из-за уборки снежных валов 24.02.2025, 19:000 Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России 24.02.2025, 18:300 Как реализовать себя, ответила психолог
24.02.2025, 18:200 Перспектива уголовной ответственности вынудила директора псковской строительной компании погасить долг 24.02.2025, 18:153 Рейтингомер: назначенцы недели, чиновник-хам и… никаких мышей 24.02.2025, 18:030 Свыше 60% респондентов ПЛН видят завершение СВО только после решения первопричин конфликта 24.02.2025, 17:470 Лучший сувениры Серебряного ожерелья России могут предложить псковичи
24.02.2025, 17:430 «Постскриптум»: 3 года СВО, открытие «Октября» и хамство чиновников. ВИДЕО 24.02.2025, 17:350 Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Макулатура и пластик рулят» 24.02.2025, 17:231 За изготовление макета Пскова готовы заплатить более 17 млн рублей 24.02.2025, 17:160 Реплика Константина Калиниченко: Чиновничье хамство
24.02.2025, 17:090 175 лет исполнилось со дня рождения живописца Федора Васильева  24.02.2025, 17:010 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике в конце февраля 24.02.2025, 16:580 ЦБ доработает регулирование рисков кредитной концентрации 24.02.2025, 16:460 Три года СВО: что случилось с соцсетями и интернетом в России
24.02.2025, 16:400 Единственный в России Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе 24.02.2025, 16:380 Еще более 40 школьников Псковской области вступили в ряды Юнармии 24.02.2025, 16:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 февраля 24.02.2025, 16:370 Преподаватель филиала университета ФСИН стал лучшим игроком чемпионата Пскова по футзалу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru