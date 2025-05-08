В России и мире

Стали известны имена новых членов Российской академии наук

В Российской академии наук состоялись выборы — избраны члены-корреспонденты, академики и иностранные члены РАН. Как сообщили в Telegram-канале Российской академии наук, кандидатуры будущих членов академии наук тщательно рассматривались на протяжении нескольких месяцев: сначала — на уровне секций и общих собраний отделений. Вчера на общем собрании членов РАН состоялось тайное голосование по их избранию.

На эти выборы в члены РАН зарегистрировалось более 1800 учёных. Полный список избранных учёных доступен на сайте РАН в разделе, посвящённом выборам.

Ранее из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН выбыла арестованная по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина.