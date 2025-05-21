Общество

Арестованная экс-ректор ПсковГУ выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН

Арестованная по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина выбыла из списка кандидатов в члены-корреспонденты РАН, утвержденного общими собраниями отделений РАН.

Ранее академик-секретарь отделения биологических наук РАН Михаил Кирпичников заявил, что нахождение кандидата в СИЗО - не повод снимать его с выборов. Однако за 30 лет, что он состоит в академии, он не припомнит случая, чтобы кандидат в члены РАН перед выборами оказался в СИЗО.

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Псковский госуниверситет Ильина возглавляла с 2019 года, о ее задержании стало известно 8 апреля. По версии следствия, Ильина, «трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей». Врио ректора в настоящее время назначен доктор педагогических наук Сергей Николаев.

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В отношении бывшего ректора в настоящее время возбуждены два уголовных дела - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Адвокат оспаривает возбуждение уголовного дела.