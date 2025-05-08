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В Абхазии создадут материально-техническую базу Черноморского флота

Материально-техническая база для Черноморского флота ВМФ России появится в районе города Очамчира в Абхазии. Об этом сообщил президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

«[Создание российской] военно-морской базы как таковой нет [не планируется], но планируется открытие <…> в районе Очамчиры <…> материально-технической базы именно для Черноморского флота», - сказал он.

Гунба подчеркнул, что в рамках этого проекта планируется и дальше продолжать укреплять сотрудничество между двумя странами, в частности - по линии национальных министерств обороны, пишет ТАСС.