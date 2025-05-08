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Авиакомпании из РФ продолжают выполнять регулярные рейсы в ОАЭ и обратно

Российские авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно в штатном режиме, частотность достигает около 50 рейсов в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Российские авиакомпании продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно. Между Россией и ОАЭ рейсы выполняют пять отечественных авиакомпаний, частотность достигает полусотни рейсов в неделю», - говорится в сообщении.

Там отметили, что билеты доступны в обоих направлениях. Пять арабских перевозчиков также могут выполнять перелеты между РФ и ОАЭ, Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi временно отменили полеты в Россию и обратно, включая рейсы в ряд других стран. В Росавиации подчеркнули, что Emirates и Etihad Airways не отменяли рейсы. «Авиакомпания Flydubai с сегодняшнего дня начала восстанавливать свою полетную программу в Россию (и ряд других стран). Перевозчик заявил для выполнения рейсы из Дубая в Казань, Махачкалу, Минводы, Москву и Новосибирск», - добавили там.

Как уточнили в Росавиации, маршруты стали длиннее в связи с обходом закрытого воздушного пространства Ирана через Египет, Оман и Пакистан - такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве порекомендовали пассажирам, летящим иностранными авиакомпаниями, обращаться к перевозчикам в случае покупки билетов через их каналы продаж. Если билет входил в стоимость тура - обращаться к туроператору.

Организация гражданской авиации исламской республики ранее продлила закрытие воздушного пространства Ирана до 01:30 мск 15 июня.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.