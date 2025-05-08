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За долги по алиментам россиянина лишили квартиры и земельного участка

Житель Калужской области лишился недвижимости за миллионные долги по алиментам, сообщили судебные приставы.

Местный житель долгое время не платил деньги за содержание двоих сыновей и дочки. В отделения судебных приставов по Жиздринскому и Хвастовичскому районам поступило судебное решение о взыскании с горе-отца долга по алиментам. Мужчина буквально бегал от своих детей и приставов, находясь в розыске. Найти должника удалось, его привлекли к административной ответственности, но желания платить алименты у него так и не появилось. К июлю 2025 года его долг достиг 2,6 млн рублей, пишет Kaluga-poisk.ru.

Приставам пришлось арестовать недвижимость нерадивого отца - квартиру и земельный участок. Если мужчина не начнет гасить долги, его имущество продадут, а вырученные деньги направят на содержание детей.