В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу

«Казачий» рынок в Сириусе, где продавали чачу, от употребления которой, предположительно, погибли люди, закрыли, договор аренды расторгнут, бывший арендатор участка должен демонтировать строения в течение 90 дней, сообщили в пресс-службе ФТ Сириус.

На прошлой неделе закрыли точку продажи кустарной чачи, соседние торговые точки продолжали работать, как и сам рынок.

«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора», - говорится в сообщении.

Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на «Казачьем» рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, пишет РИА Новости.