Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последний шанс успеть на вечер романсов
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
инфографика регистрируем ТОС
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
Чем трактор лучше ламборджини
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 12.08.2025 16:550 В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу 10.08.2025 11:410 На Земле завершилась магнитная буря 09.08.2025 10:500 Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения вариантов долгосрочного мира на Украине 08.08.2025 22:000 По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск 08.08.2025 18:000 Риск расширения ареала комаров-переносчиков чикунгуньи растет из-за потепления
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу

12.08.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

«Казачий» рынок в Сириусе, где продавали чачу, от употребления которой, предположительно, погибли люди, закрыли, договор аренды расторгнут, бывший арендатор участка должен демонтировать строения в течение 90 дней, сообщили в пресс-службе ФТ Сириус.

На прошлой неделе закрыли точку продажи кустарной чачи, соседние торговые точки продолжали работать, как и сам рынок.

«Казачий» рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора», - говорится в сообщении.

Как минимум 10 человек погибли от отравления кустарным алкоголем, приобретенном на «Казачьем» рынке в Сириусе. Такую цифру озвучил следователь в Адлерском суде Сочи, который 7 августа арестовал двух продавцов домашнего вина и чачи – 30-летнюю и 71-летнюю женщин. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 60 человек
12.08.2025, 17:470 Скорость движения ограничат на участках нескольких трасс в Псковской области 13 августа 12.08.2025, 17:450 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек 12.08.2025, 17:420 «Гонки по вертикали»: всё только начинается. ВИДЕО 12.08.2025, 17:400 Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных
12.08.2025, 17:380 Т1: Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками 12.08.2025, 17:330 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? ВИДЕО 12.08.2025, 17:320 Памятник «Танк Т-34» ремонтируют на площади Героев-Десантников в Пскове 12.08.2025, 17:290 Обвиняемый в тройном убийстве 30 лет назад житель Пыталово отправится под суд
12.08.2025, 17:270 Общественники в Великих Луках проверяют готовность школ и детсадов к учебному году 12.08.2025, 17:240 Нужно больше разнообразия аттракционов в Пскове — многодетный отец 12.08.2025, 17:140 Псковичи могут принять участие во всероссийском культурно-географическом конкурсе 12.08.2025, 17:070 «Гонки по вертикали»: всё только начинается
12.08.2025, 17:030 ДТП произошло вблизи перекрестка Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове 12.08.2025, 16:550 В Сириусе закрыли рынок, где продавали кустарную чачу 12.08.2025, 16:540 Два великолучанина похитили 20 тысяч рублей со счета уснувшего именинника 12.08.2025, 16:510 Страховщики раскрыли самый аварийный возраст водителей
12.08.2025, 16:500 Псковичи и туристы неплохо крутят педали — Александр Терентьев о популярности катамаранов 12.08.2025, 16:380 «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора. ВИДЕО 12.08.2025, 16:330 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе 12.08.2025, 16:260 Четыре автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове
12.08.2025, 16:170 Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек»  12.08.2025, 16:112 Инвестор готов оказать властям Пскова консультационную поддержку по обновлению Летнего сада  12.08.2025, 16:080 36 нарушений выявили в сфере безопасности перевозок на острова Печорского округа в этом году 12.08.2025, 15:560 Владимир Кузь: Ремонт школ в Гдовском и Псковском районах идет по плану
12.08.2025, 15:500 Великолучанин обнял незнакомого мужчину и получил наказание за кражу 12.08.2025, 15:470 МТС проведет для псковичей инклюзивный карьерный онлайн-марафон 12.08.2025, 15:460 Более 487 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом в январе-июле 12.08.2025, 15:300 Карьерное сопровождение обучающихся по всей РФ планируют запустить с 1 сентября
12.08.2025, 15:290 Александр Терентьев: Наши парки аттракционов — это живые организмы 12.08.2025, 15:170 Органный концерт «Традиции немецких мастеров» состоится в Пскове 12.08.2025, 15:120 За неделю в Псковской области выявлен 1 101 случай ОРВИ 12.08.2025, 15:110 Клуб «Терция» вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове
12.08.2025, 15:090 Жители Псковской области за год нарастили зарплатные «аппетиты» 12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 15:060 Семейный развлекательный центр и новые аттракционы появятся в Великих Луках 12.08.2025, 14:590 Псковский губернатор обсудил направления взаимодействия с премьер-министром Республики Абхазия
12.08.2025, 14:500 Для россиян предложили ввести базовый доход 12.08.2025, 14:490 Кладовщик в Великих Луках обогатилась на служебных заявках и вернула ущерб 12.08.2025, 14:460 Гелена Самохвалова: Парки аттракционов, музеи и туроператоры должны сотрудничать 12.08.2025, 14:400 Более 6 тысяч домов в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации
12.08.2025, 14:390 До +23 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 13 августа 12.08.2025, 14:260 Редчайшие предметы из фондохранилища представят в Пскове в День археолога 12.08.2025, 14:180 Фотофакт: В Финском парке Пскова готовятся к «Лешуге» 12.08.2025, 14:130 В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
12.08.2025, 14:030 «Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов 12.08.2025, 14:000 Эффективность расходования средств на борьбу с борщевиком проверят в Псковской области 12.08.2025, 13:480 «Загулявший» великолучанин оказался за решеткой 12.08.2025, 13:460 В бежаницкой деревне Цевло 16 августа пройдет традиционный «РосянкаFEST»
12.08.2025, 13:401 Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70% 12.08.2025, 13:340 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников? 12.08.2025, 13:270 19% псковичей требуют доплату за выполнение поручений вне своих обязанностей — опрос 12.08.2025, 13:210 35 преступлений зафиксировала природоохранная прокуратура в Псковской области за полгода
12.08.2025, 13:120 Тала Нещадимова: Преимущественно погода на неделе будет сухой и маловетреной 12.08.2025, 13:110 Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины, оскорбившего его мать 12.08.2025, 13:080 Шмурдяк с рынка 12.08.2025, 13:070 Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Пскове 15 августа
12.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о детском отдыхе 12.08.2025, 13:000 Спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению в Пскове собрал 300 участников 12.08.2025, 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 12.08.2025, 12:470 От игровой культуры до военной лексики: самый широкий круг вопросов затронут на научных чтениях в «Михайловском»
12.08.2025, 12:400 Жителя Псковской области обманули мошенники под предлогом продажи собаки 12.08.2025, 12:380 Природоохранный прокурор: Множество земель сельхозназначения стали напоминать лес 12.08.2025, 12:370 Псковский музей приглашает на мастер-классы по ткачеству и росписи ложки 12.08.2025, 12:320 Авиаперелеты в Абхазию могут запустить из Пскова
12.08.2025, 12:260 Рубеж в три сотни находок перешагнули псковские археологи в деревне Горожане 12.08.2025, 12:140 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? 12.08.2025, 12:140 Росгвардейцы предотвратили серию краж из торговых центров Псковской области 12.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора
12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 12.08.2025, 11:570 Татьяна Фомченкова: У праздника 1 сентября могут появиться свои домашние традиции 12.08.2025, 11:460 Более половины абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценили удобство электронных квитанций 12.08.2025, 11:440 Обучение членов участковых избирательных комиссий началось в Псковской области
12.08.2025, 11:420 День в истории ПЛН. 12 августа 12.08.2025, 11:320 Неизвестный пытался оформить на великолучанку кредит 12.08.2025, 11:240 29 уголовных дел возбудила Псковская таможня за полгода 12.08.2025, 11:230 Автомобиль встал поперек дороги на улице Инженерной в Пскове в результате ДТП 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru