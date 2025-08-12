Псковcкая обл.
Общество

Шмурдяк с рынка

12.08.2025 13:08|ПсковКомментариев: 0

Ларьки, торгующие «местными» винами, коньяком и чачей, а также «домашний продукт», который предлагают попробовать чуть ли не в каждой туристической палатке, - это типичная картина для российского юга. На побережье, рынках и вблизи популярных достопримечательностей открыто или из-под полы продают разнообразный алкоголь, о качестве и способах изготовления которого можно только догадываться. Последствия употребления таких напитков могут оказаться весьма плачевными.

Один из трагичных случаев недавно произошёл в Сочи, где от отравления контрафактом умерли более 10 человек. Псковская Лента Новостей выяснила подробности произошедшего, побеседовала с псковичами, которые ранее отдыхали на черноморских курортах, и выслушала экспертов Роспотребнадзора. На что обращать внимание при покупке спиртного, какие уловки используют продавцы сомнительных товаров, чем может обернуться употребление суррогата и как его распознать - в нашем материале.

 

Фото здесь и далее: из личного архива автора

Смертельный исход

О трагедии в одной из самых популярных курортных зон России стало известно в начале августа, когда появились сведения о первых погибших от отравления алкоголем. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух жительниц Краснодарского края, которые продавали на местном рынке «Казачий» спиртные напитки домашнего приготовления.

«После их употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались. По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», - говорилось в публикации в Telegram-канале.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). На рынке провели рейды, продававшуюся там алкогольную продукцию изъяли и направили на исследование.

Один из рынков Адлера

7 августа суд избрал меру пресечения фигурантам дела об отравлении людей - на скамье подозреваемых оказались 30-летняя жительница Сочи и её 71-летняя бабушка. Под видом «домашнего вина» и «чачи» женщины продавали суррогат, изготовленный кустарным способом. Их заключили под стражу на два месяца. Если причастность к гибели людей будет доказана, напарницам грозит до 10 лет лишения свободы.

К моменту судебного заседания количество жертв выросло до 10, вскоре в СМИ появилась информация о 12 погибших от палёной «чачи». Среди них мужчина из Пскова и жители ДНР, которые купили на злополучном рынке спиртное и увезли с собой в Донецк, где угостили товарища, в результате чего все скончались.

Также в прессе сообщалось о жертвах из других регионов России, в том числе Московской и Челябинской областей, Комсомольска-на-Амуре. Предположительно, все они покупали напитки в одной и той же палатке на рынке, расположенном на федеральной территории «Сириус». Некоторые употребляли суррогат на отдыхе, другие по возвращению домой, третьи подарили его родственникам в качестве презента с моря. Точное количество погибших от отравления спиртным, купленным у подозреваемых, ещё устанавливается.

В такой таре обычно продают чачу, коньяки, настойки

Тем временем, предварительную причину гибели людей уже назвали - по данным канала Mash, в пробах изъятого алкоголя обнаружили метиловый спирт, который в разы токсичнее этилового и может привести к слепоте и смерти.

Неприятная особенность

После серии трагических инцидентов администрация Сочи сообщила об усилении контроля за несанкционированной торговлей спиртным на рынках и в стихийных точных продажи, которых в курортной зоне бессчётное количество. Каждый, кто хотя бы однажды отдыхал на черноморском побережье, видел, как отдыхающим настойчиво предлагают подкрепиться горячительными напитками на улицах, а экскурсии редко обходятся без дегустаций алкоголя. Опознавательных знаков в большинстве случаев нет, а значит, подлинность и качество продукта никто не гарантирует. Между тем, жидкости неизвестного происхождения пользуются спросом у многих туристов в силу их доступности и желания прикоснуться к местному колориту.

В Сочи торгуют как местные продавцы, так и жители Абхазии, до границы которой от Адлера и Сириуса рукой подать. В ходе одного из недавних рейдов был задержан подпольный производитель из соседней республики, у которого изъяли крупную партию паленого алкоголя, предназначавшегося для отправки в Москву под видом «домашней чачи». Сколько подобных посылок успели разлететься по всей стране - неизвестно, как и количество литров суррогата, увезенного туристами домой.

«В Адлере нам этот алкоголь пытались сбагрить практически везде. Такси вызываешь, и таксист начинает прямо во время поездки толкать тебе бухло. Одни говорят: «Довезем куда надо, только скажите», - другой сразу багажник открыл, а там у него вина, чачи, коньяки... И все твердят одну и ту же мантру: «Тут все обманывают, только у меня настоящее». На рынке подойдешь чурчхеллу какую-нибудь взять, а тебе начинают бухло впаривать. Практически любая экскурсия подразумевает, что тебя завезут в магазин с алкоголем, на винокурню или в виноградник. Мантра будет та же. Там доверия чуть больше, есть робкая надежда, что не отравят, всё-таки турбюро ответственность несет, но есть сильные сомнения, что вино не разбавлено, чача сделана по канонам, а коньяк вообще видел когда-нибудь бочку. Поэтому даже мысли не было и там что-то брать», - поделился пскович Алексей, который принципиально не покупает спиртное с рук.

Он уверен, что Краснодарский край и Абхазия физически не могут удовлетворить спрос на качественную продукцию, для понимания ситуации достаточно даже приблизительно посчитать количество туристов, которые ежегодно приезжают на курорты черноморского побережья. Поэтому и дома, и на отдыхе наш собеседник покупает напитки от проверенных производителей, исключительно в заводской таре и в стационарных объектах торговли.

Псковичка Марина также не доверяет уличным продавцам, во время поездки в Анапу она приобретала местное спиртное только в фирменных торговых точках виноделен.

«Рядом с нашим отелем был магазинчик, где продавалось якобы домашнее вино. Один раз попробовали с мужем его купить и пить не стали - на вкус и вид было очень сомнительно, будто порошковое. Побоялись, и, думаю, правильно, сделали. На подарки приобрели вино в фирменных магазинах виноделен: один был прямо в Анапе, в другой заехали по дороге, он открыт прямо у виноградников. Вообще это неприятная особенность русского юга: разливайки с каким-то шмурдяком и неспелые фрукты из сетевых магазинов, которые продают втридорога, выдавая за местный продукт», - рассказала о своём опыте горожанка.

Тошнота, рвота и прочие симптомы

Другая псковичка припомнила случай «незабываемого» отдыха в Туапсе, куда ездила с родственниками порядка 10 лет назад.

«Гостевой дом «в 900 метрах от моря» оказался от него в километрах трех, и каждый день приходилось ходить на пляж по 30-градусной жаре минут 40. Но в целом отдых был неплохой: бассейн, трехразовое питание, экскурсии. Омрачили впечатление только последние дни пребывания на курорте. Решили попробовать местные домашние вина. Периодически мы их дегустировали на экскурсиях, но в больших объемах не брали - магазин был в шаговой доступности. А тут купили на прощальный ужин белое вино в пластиковой полуторалитровой бутылке на компанию из четырех человек. Мы с сестрой только попробовали, а употребляли муж сестры и ее подруга. После этого им было очень плохо: тошнота, рвота и прочие симптомы отравления, весь день накануне отъезда они провели в номерах, да и на следующий день чувствовали себя не очень», - поделилась с нами Светлана.

Она допускает, что причиной отравления могло стать вовсе не вино, а котлеты, которые ела та же часть компании. Но с тех пор никакого домашнего вина на отдыхе псковичи не покупают и даже не пробуют, кроме как в проверенных местах или в рамках экскурсий от турфирм - тоже в надежде, что к непроверенным не повезут.

Аналогичному принципу следует Юлия, которая вместе с семьей почти каждое лето посещает Краснодарский край. Она считает относительно безопасными дегустации на экскурсиях, а при необходимости что-то купить идёт в специализированные магазины.

«Мы обычно выбираем стационарные точки, вино у условной бабушки на входе в магазин покупать не будем. Сначала берём немного попробовать, домой везём, только если всё хорошо и проверено. А вот крепкий алкоголь никогда не брали на улицах и рынках, но там, думаю, по такому же принципу следует поступать», - отметила наша собеседница.

Русский авось

Псковичка Татьяна с ней солидарна: спиртное лучше покупать в специализированных магазинах, так как в других торговых точках может продаваться контрафакт.

«Несколько лет назад мы отдыхали в Адлере и решили поехать на экскурсию в Абхазию. Время на приобретение сувениров было ограничено, и вино взяли прямо на улице в палатке. Оно было разлито по бутылкам, запечатано - мыслей о том, что под видом продукции местного винзавода могут продавать суррогат, не возникло. Вечером решили попробовать то, что купили, и заметили, что упаковка выглядит неопрятно, достали пробку - пахло настолько отвратительно, что без промедления вылили всё в унитаз, тот окрасился в синий цвет. Боюсь представить, что могло произойти, выпей мы эту жижу», - вспоминает горожанка.

Она несколько раз покупала разлитое в пластик «домашнее вино» на южных рынках и честно признаётся, что в таких случаях полагалась на собственное чутьё и русский авось. Перед приобретением всегда пробовала и нюхала напитки - иногда попадались приятные на вкус и запах, после их употребления никаких последствий для организма не возникало. Однако, считает Татьяна, по такому пути идти не слишком безопасно, лучше покупать алкогольную продукцию в фирменных магазинах или в частных погребах, «которые хотя бы на них похожи, а не в подвалах и гаражах». Сделать это можно в том числе во время экскурсий, большинство из которых предполагают знакомство с местными «деликатесами». А вот в прибрежных зонах, по мнению псковички, продаётся «откровенная бадяга», которую лучше даже не пробовать.

Аналогичной точки зрения придерживается Ксения, которая вместе с мужем отдыхала на Чёрном море на территории соседнего государства. Однажды семья отправилась в горное село на «абхазское застолье» - популярный маршрут, в рамках которого туристов знакомят с особенностями местной культуры и традициями. Гостям подают национальные блюда, обильно сопровождающиеся тостами от ведущего, в перерывах между которыми на сцену выходят танцевальные и вокальные коллективы. Под зажигательные абхазские танцы и песни отдыхающие едят шашлыки, сыр, мамалыгу, овощи, запивая всё это спиртными напитками.

Начало застолья. В графинах на столах - чача, белое и красное вино

«Разливали вино из пластиковых бутылок, какого оно было качества и происхождения - не знаю. Плохо от него не было. Вроде бы не выглядело как покрашенное, возможно, в горах они и правда сами что-то делают. Видели, что в ларьках на набережных продают "вино" самых разных видов - с любыми фруктами, ягодами, всё, что только можешь представить. Но там очевидно, что это порошковая байда. Оно очень дешевое даже с учетом того, что в пластиковой бутылке, а не в заводской таре. Мне всегда казалось, что люди, которые его покупают, понимают, что это какой-то алкогольный напиток сомнительного качества, а не настоящее вино. Мы ничего такого не брали, только в магазинах, в нормальных бутылках. Чачу один раз попробовала в баре - мне казалось, что так надежнее. Потом всё было хорошо, без последствий. Хотя и в данном случае понятия не имею, что они там льют. Это всё грустно, конечно, потому что напитки, как и еда, - часть культуры региона, куда ты едешь, и хочется всё пробовать. Но на юге страшно», - вздохнула Ксения.

Лучше не рисковать

Ни для кого не секрет, что алкоголь в целом отрицательно влияет на состояние здоровья, ухудшает кровоснабжение и может спровоцировать различные заболевания. А употребление суррогатов или технических жидкостей, в том числе однократное, может привести к летальному исходу.

По данным токсикологического мониторинга, за первое полугодие 2025 года в Псковской области зарегистрировали 106 острых отравлений химической этиологии, из них 34 с летальным исходом. Наиболее частая причина смертей - интоксикация спиртосодержащей продукцией, от употребления которой скончались 23 человека. Суррогатом и метанолом отравились двое из них, остальные пили этанол.
«Большинство случаев отравления спиртным можно предотвратить. Главная мера безопасности - это не покупать алкоголь с рук. На улице, в палатке, у хозяйки, сдающей вам угол, у мужчины, который «сделал вино для себя» - никто не даст гарантии, что алкогольный напиток качественный. Не стоит приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, а также дистанционным способом продажи. Не следует брать алкоголь без акцизных марок, с плохо закупоренными бутылками», - озвучили рекомендации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что законодательством Российской Федерации запрещена реализация алкоголя в нестационарных торговых объектах, торгово-остановочных павильонах, на оптовых и розничных рынках. Организации, продающие спиртное (за исключением пива и пивных напитков), должны иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности, с которой могут ознакомиться все желающие.

На дегустациях, как правило, никаких документов не показывают

Также потребителям советуют обращать внимание на маркировку, в подлинности которой поможет убедиться специальный сервис «Проверка марок». Для получения полной информации о товаре достаточно вести цифры с акциза. Если данные не найдены, значит, продукт контрафактный. Кроме того, в каждом магазине, торгующем алкоголем, на кассе обязательно должен быть сканер, который считывает сведения с акцизной марки и передает их на сервер федерального контролирующего ведомства.

«Покупатель получает чек с QR-кодом. Если такой чек вам не выдали, значит, магазин торгует нелегально. Пожаловаться на него можно через тот же специальный сервис «Проверка марок», - добавили в Роспотребнадзоре.

Для проверки марок можно использовать мобильное приложение «АнтиконтрафактАлко», которое также отображает организации, имеющие лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией.

Эксперты Роспотребнадзора подчеркнули, что соблюдение выше перечисленных рекомендаций позволит предупредить отравления и их последствия. Кроме того, ни при каких обстоятельствах не следует пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд. Также рекомендуется исключить избыточный и длительный прием алкоголя, избегать сочетания напитков разной крепости и не пить натощак. Наличие пищи в желудке может замедлить всасывание алкоголя, хотя и не предотвратит отравление в случае злоупотребления.

В одном из дегустационных залов при винзаводе на черноморском побережье

Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. При их появлении необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвана интоксикация и насколько велик был объем выпитого. Могут появиться судороги, температура тела стать ниже, а дыхание - реже, кожа побледнеть или приобрести синюшный оттенок.

Большинство опрошенных нами псковичей опасаются покупать алкогольную продукцию на улицах из-за сомнений в её качестве, и правильно делают. Те, кто дегустирует и приобретает спиртное с рук, по сути играют в «русскую рулетку», исход которой может быть самым печальным. Поэтому рекомендуем прислушаться к советам экспертов и, конечно же, не злоупотреблять горячительными напитками.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
