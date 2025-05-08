В России и мире

День Воздушного Флота России отмечается 17 августа

День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В 2025 году День воздушного флота России приходится на 17 августа.

В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолетов и парашютными прыжками.

У Дня Воздушного флота России два «отца-основателя»: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения.

(30 июля) 12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как теперь бы сказали, военно-воздушных сил и передать в её ведение все вопросы развития нового рода войск.

Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР. Этот праздник (также известный как Всесоюзный день авиации, или День Авиации) был закреплен Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля 1933 года № 859, в честь выдающихся достижений учёных, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, лётного и технического состава ВВС РККА.

Первое празднование Дня воздушного флота прошло 18 августа 1933 года. В этот день на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве был организован авиационный праздник, на котором продемонстрировали образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. На воздушном параде присутствовали члены советского правительства во главе со Сталиным.

Долгие годы День воздушного флота отмечался в СССР 18 августа и стал всенародным праздником.

Сегодня авиация способна решать широкий круг транспортных, хозяйственных и военных задач. Воздушный флот является важнейшим фактором экономического развития России. В жизни страны с её огромной территорией значение воздушного транспорта сложно переоценить, ведь в некоторые населенные пункты можно добраться только по воздуху. Авиация обеспечивает мобильность людей, решает важнейшие социальные задачи по снабжению жителей труднодоступных районов продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости, содействует развитию деловой активности, обеспечивает межрегиональные связи.

В настоящее время парк воздушных судов (самолеты и вертолеты) удовлетворяет спрос на перевозки, география полетов российских авиакомпаний постоянно расширяется. Особое внимание уделяется укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы.

Создание авиации и ее эксплуатация — это результат ответственной и самоотверженной работы миллионов людей, для которых авиация является неотъемлемой частью жизни. Именно им всем, кто связал свою судьбу с небом, — гражданским и военным летчикам, наземному персоналу, создателям крылатых машин и ветеранам авиации — отдается дань уважения и звучат слова поздравления в честь сегодняшнего праздника.