Пожар в торговом центре в Калининграде локализован

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре «Гигант» в Калининграде, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем канале в Max.

Скриншот: ГУ МЧС РФ по Калининградской области

«МЧС продолжает работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения», - написал глава региона. 

Беспрозванных отметил, что по предварительной информации, сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех - около 140 человек.

Площадь пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь распространился по обшивке фасада и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Пострадали три человека, одного из них госпитализировали. 

