В России и мире

В Госдуме предложили снизить цены на общежития для студентов

24.08.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Стоимость общежитий для студентов в РФ не должна превышать 10% от стипендий, а нехватку мест в них необходимо восполнять механизмом социальной аренды, выразил мнение лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справороссы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды», - сказал Миронов.

Он рассказал, что накануне первого сентября получает массовые жалобы студентов на повышение платы за общежития. В среднем, по его словам, перед каждым учебным годом цены растут на 10-30%, и в итоге ежемесячная плата примерно равна размеру стипендий, а подчас и превышает ее.

«Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это», - добавил политик.

Миронов напомнил, что еще несколько лет назад депутаты Госдумы от фракции СРЗП вносили в палату парламента законопроект о снижении платы за общежития.

«Он предусматривал, что плата не должна превышать 10% от стипендии. Коллеги в ГД и правительстве посчитали, что это слишком мизерная сумма. Но тогда принимайте другое наше программное предложение – о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы», - отметил депутат.

«Мест не хватает, сейчас по федеральной программе строятся новые кампусы, в этом процессе участвует и бизнес, которому нужно будет отбивать расходы. И вопрос – какой там будет плата за проживание. Наша партия давно предлагает: для решения жилищной проблемы подключать механизм социальной аренды», - сказал лидер партии.

Он пояснил, что механизм социальной аренды – это, когда государство само строит или выкупает у застройщиков квартиры по конкурсу и сдает их в льготную аренду нуждающимся, пишут РИА Новости.

«Это актуально и для студентов, которые вынуждены снимать комнаты и квартиры по рыночным ценам. И для студенческих семей, где молодые супруги сейчас даже не имеют права проживать в одном общежитии», - подытожил Миронов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
