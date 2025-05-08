В России и мире

Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова

Правоохранители проводят следственные действия с мэром города Владимира Дмитрием Наумовым. Расследование ведут сотрудники управления СКР по Владимирской области. Региональные СМИ сообщают о задержании чиновника.

Задержанный может быть причастен к преступлению коррупционной направленности. По данным СМИ, речь идет о распределении земель на местных кладбищах. Издание «Зебра» написало, что правоохранители подозревают господина Наумова в связях с преступной группировкой «кладбищенская мафия». Ее членов задержали ранее в регионе.

Дмитрия Наумова назначили мэром Владимира в ноябре 2022 года. С 2019 года он занимал пост главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. С 2012 по 2019 годы чиновник заведовал отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры, а также был главой администрации ПГТ Мстера, пишет «Коммерсантъ».