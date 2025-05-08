Псковcкая обл.
В России и мире

В Париже нашли считавшуюся утраченной 400 лет картину Рубенса

11.09.2025 09:45|ПсковКомментариев: 0

В одном из особняков Парижа обнаружили картину знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утраченной более 400 лет, пишет AFP (цитата по Franceinfo.fr).

Фото: Аукционный дом Osenat

Написанный в 1613 году шедевр исчез в том же году и был обнаружен спустя 411 лет — в сентябре 2024 года во время инвентаризации и продажи частного особняка в Шестом округе Парижа, рассказал AFP Жан-Пьер Осена, президент одноименного аукционного дома.

«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века... станет центральным элементом важной распродажи старинных картин 30 ноября», — говорится в публикации аукционного дома Osenat в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет РБК.

Осена отметил, что картина была написана Рубенсом «на пике его таланта». На ней изображен распятый Христос на фоне темного грозового неба. За Голгофой открывается вид на Иерусалим.

Картина «является истинным исповеданием веры и любимым сюжетом для Рубенса, протестанта, принявшего католицизм», отметил Осена, уточнив, что работа находится в «очень хорошем состоянии». Размер картины — 105,5 х 72,5 см. По словам оценщика, работа предназначалась для частного коллекционера.

Подлинность картины подтвердил профессор Нильс Бюттнер, специалист по немецкому, фламандскому и голландскому искусству XV и XVI веков и президент Rubenianum — организации в Антверпене, которая занимается изучением работ Рубенса. Было проведено несколько экспертиз, в том числе с помощью рентгеновских лучей и анализа пигмента.

Кроме того, по гравировке удалось отследить, что картина принадлежала художнику XIX века Уильяму Бугро, а затем владельцам парижского особняка, где ее и нашли.

Источник: Псковская Лента Новостей
