В Японии политическую партию возглавит искусственный интеллект

Японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила, что ее «новым лидером» станет искусственный интеллект. Об этом сообщило AFP.

По его информации, ранее возглавлявший партию Синдзи Исимару ушел с поста в связи с неудачными результатами объединения на выборах в верхнюю палату парламента страны в июле. Исимару создал «Путь к возрождению» в январе, до этого он занимал пост мэра небольшого города Акитаката на западе Японии. При этом партия не имеет четкой политической платформы, а ее члены могут формировать собственные программы. «Новым лидером будет искусственный интеллект», - заявил выигравший внутрипартийные выборы на пост преемника Исимару 25-летний аспирант Коки Окумура.

Как пишет AFP, студент, изучающий в университете искусственный интеллект, указал, что сам будет выступать в роли помощника «нового главы» партии. Со слов Окумуры, который будет формально возглавлять «Путь к возрождению», детали внедрения ИИ, включая сроки и способы реализации указанного плана, пока не определены. Он подчеркнул, однако, что искусственный интеллект не станет определять характер политической деятельности членов партии, а будет выполнять такие задачи, как, например, распределение ресурсов между участниками объединения.

Согласно материалу, в ходе прошедших в июне выборов в парламент столичной префектуры Токио ни один из 42 кандидатов от «Пути к возрождению» не смог добиться места в законодательном органе. В июле на выборах в верхнюю палату парламента Японии партия выставила 10 кандидатов, все из которых также проиграли, пишет ТАСС.