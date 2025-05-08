В России и мире

Минздрав предложил изменить закон об ОМС

Минздрав предлагает внести изменения в федеральный закон об ОМС, в том числе предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ право принимать решение об осуществлении территориальным фондом на территории региона полномочий страховых медорганизаций.

«Минздрав России разработал проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"», — рассказали журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Законопроектом предусматривается в том числе урегулирование вопроса приобретения прав в сфере ОМС иностранцам, временно пребывающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории РФ, лицам без гражданства.

Помимо того, законопроектом предусматривается урегулирование вопроса в части информационного взаимодействия при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в отношении временно пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ иностранных граждан, лиц без гражданства.

«В целях реализации полномочий РФ в сфере обязательного медицинского страхования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, и обеспечения гибкости при их реализации законопроектом предлагается предоставить высшему должностному лицу субъекта России право принимать решение об осуществлении территориальным фондом на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций, предусмотренных Федеральным законом № 326-ФЗ. В случае принятия такого решения будет в полной мере обеспечена реализация прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. Механизмы защиты таких прав законопроектом предусмотрены», — добавили в ведомстве.

Минздрав также предлагает установить полномочия Федерального фонда утверждать порядок согласования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами своих функций, а также порядок определения размера указанных нормативов с 1 января 2027 года.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить порядок использования медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования после завершения участия медорганизаций в реализации программ ОМС.

«Предусматривается в том числе закрепление полномочий страховщика, осуществляемых территориальными фондами обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, с учетом особенностей указанных субъектов Российской Федерации», — сообщили в Минздраве.

Министерство предлагает закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.

«Предусматривается в том числе установление порядка финансового обеспечения медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, застрахованным лицам в отдельных медицинских организациях, перечень которых устанавливается правительством РФ», — отметили в пресс-службе.

Законопроектом предлагается продление срока действия положений частей 24, 27 и 28 статьи 51 федерального закона № 326-ФЗ в целях урегулирования финансового обеспечения расходов бюджета Федерального фонда и бюджетов территориальных фондов для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, в части ликвидации кадрового дефицита, а также в целях реализации поручений правительства РФ в части осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкозаболеваний в ходе проведения диспансеризации и профмедосмотров населения, пишут РИА Новости.