Предварительной причиной гибели нескольких человек в Ленобласти стал грязный самогонный аппарат

Причиной гибели восьми жителей Ленобласти, предварительно, стал грязный самогонный аппарат, пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет источник, самогон варила 60-летняя воспитательница детского сада из города Сланцы. Она делала суррогат дома и продавала через 78-летнего знакомого. После массового отравления силовики задержали самогонного бутлегера. У него дома нашли канистры с алкоголем и бутылки, по которым он разливал контрафакт.

«Пенсионер сдал подругу, а дома у неё обнаружили, что Ольга плохо помыла самогонный аппарат. Из-за этого в трубках скопились пары метилового спирта, который попал в напиток и сделал его смертельным для восьми человек. Ещё двое покупателей — в тяжелом состоянии», - пишет Mash.