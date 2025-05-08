В России и мире

В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Ленинградской области семь человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем, и еще двое попали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшие зафиксированы в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Полиция задержала предполагаемого производителя суррогата - им оказался 79-летний мужчина. От алкоголя пострадала его 75-летняя жена, а самому младшему госпитализированному 37 лет.

Сейчас изъяты все бутылки и канистры, где мог находиться алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.