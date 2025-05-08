В России и мире

В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада

В посёлке Вожега Вологодской области на территории детского сада «Сказка» полицейский обезвредил хищника, разгуливавшего по территории, сообщили на официальной странице информационного интернет-портала «МВД медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншоты из видео: «МВД медиа» / «ВКонтакте»

Капитан полиции Александр Коминцев из уголовного розыска незамедлительно выехал на место. Волк побежал в сторону жилых домов, напугав местных жителей. Полицейский последовал за хищником.

Когда животное затаилось в кустах около хозяйственных построек, оперативник приблизился к нему на 20 метров и обезвредил с помощью табельного оружия, согласно закону «О полиции».

В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Тело дикого животного забрали представители специальных служб.