Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воркаут в Пскове
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
вишневый сквер
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
Вакансии Россети
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 02.10.2025 16:240 В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада 02.10.2025 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту 02.10.2025 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие 02.10.2025 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025 12:370 Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада

02.10.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

В посёлке Вожега Вологодской области на территории детского сада «Сказка» полицейский обезвредил хищника, разгуливавшего по территории, сообщили на официальной странице информационного интернет-портала «МВД медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншоты из видео: «МВД медиа» / «ВКонтакте»

Капитан полиции Александр Коминцев из уголовного розыска незамедлительно выехал на место. Волк побежал в сторону жилых домов, напугав местных жителей. Полицейский последовал за хищником.

Когда животное затаилось в кустах около хозяйственных построек, оперативник приблизился к нему на 20 метров и обезвредил с помощью табельного оружия, согласно закону «О полиции».

В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Тело дикого животного забрали представители специальных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 170 человек
02.10.2025, 17:510 Сервис ФНС для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями 02.10.2025, 17:500 Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО 02.10.2025, 17:440 Сова стала любимицей в псковской детской больнице. ВИДЕО 02.10.2025, 17:410 На улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничат движение на переезде
02.10.2025, 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 02.10.2025, 17:340 Парламентарии Северо-Запада поддержали ужесточение антиалкогольного законодательства 02.10.2025, 17:310 «Три мудреца»: Где взять денег? ВИДЕО 02.10.2025, 17:300 Жители Псковской области могут присоединиться к треку «Наставничество»
02.10.2025, 17:260 Профинансировать модернизацию колледжей культуры в рамках нацпроекта предложили региональные депутаты 02.10.2025, 17:200 В преддверии Дня учителя педагогов города Пскова чествовали в ПИЛГ 02.10.2025, 17:100 Пожилой мужчина пытался украсть коньяк в Великих Луках 02.10.2025, 17:000 Псковский эколог Сергей Елизаров финишировал в триатлоне Ironman быстрее чем за 10 часов
02.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 октября 02.10.2025, 16:530 Контрольный выезд в округ №4: деньги для школы, новая котельная и свет в лесополосе 02.10.2025, 16:480 День учителя отметили торжественным мероприятием в псковской филармонии 02.10.2025, 16:360 Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста
02.10.2025, 16:330 Сертификат в ресторан могут выиграть псковичи в фотоконкурсе «Ты дома!» 02.10.2025, 16:240 В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада 02.10.2025, 16:110 Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину 02.10.2025, 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана
02.10.2025, 15:490 В Локне дополнительно отремонтируют две улицы 02.10.2025, 15:380 Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025» 02.10.2025, 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025, 15:300 Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси
02.10.2025, 15:200 Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия 02.10.2025, 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025, 15:100 Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года 02.10.2025, 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту
02.10.2025, 15:010 Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта 02.10.2025, 15:000 Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту 02.10.2025, 14:590 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО 02.10.2025, 14:500 И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени
02.10.2025, 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025, 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове 02.10.2025, 14:270 В России появятся новые дорожные знаки 02.10.2025, 14:170 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября
02.10.2025, 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие 02.10.2025, 14:070 Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги 02.10.2025, 14:000 Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей 02.10.2025, 13:560 34-летнюю великолучанку в черном ищут в южной столице области
02.10.2025, 13:550 «Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж? 02.10.2025, 13:500 Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове 02.10.2025, 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025, 13:310 В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы
02.10.2025, 13:280 Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов 02.10.2025, 13:240 Магнитная буря на Земле продолжается третий день 02.10.2025, 13:200 Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве 02.10.2025, 13:140 Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества
02.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 12:580 Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках 02.10.2025, 12:490 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 02.10.2025, 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов
02.10.2025, 12:400 Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий 02.10.2025, 12:370 Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля 02.10.2025, 12:290 Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юристы и отделение «Деловой России» 02.10.2025, 12:190 Движение автотранспорта ограничат на улицах Луговая и Плехановский посад в Пскове
02.10.2025, 12:100 На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября 02.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой 02.10.2025, 11:530 Министр просвещения РФ наградил великолукского педагога знаком «Почетный наставник» 02.10.2025, 11:460 Два автомобиля и две хозпостройки сгорели в Красногородске
02.10.2025, 11:380 Не просто ремонты: как нацпроект «Семья» меняет учреждения культуры и детсады 02.10.2025, 11:380 Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада 02.10.2025, 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 02.10.2025, 11:220 Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
02.10.2025, 11:210 Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят 02.10.2025, 11:080 «Семерка» горела на проспекте Гагарина в Великих Луках 02.10.2025, 11:070 Продолжается розыск пропавшего жителя Пскова с двумя шрамами 02.10.2025, 11:040 Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием $500 млрд
02.10.2025, 11:010 Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед» 02.10.2025, 10:580 Бывшего старшего инспектора поста Убылинка обвиняют в превышении полномочий 02.10.2025, 10:490 «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 10:480 Мошенники обманули пенсионеров и учащихся из Псковской области
02.10.2025, 10:440 Две хозпостройки сгорели в палкинской деревне Коровье Село 02.10.2025, 10:390 Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко 02.10.2025, 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 02.10.2025, 10:260 Церковный музей в Великих Луках теперь можно посетить без предварительной заявки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru