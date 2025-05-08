В России и мире

В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

В Москве возбудили первое дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

С 1 сентября в силу вступила новая статья Уголовного кодекса, по которой за предоставление сим-карт преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

«Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело», — написала Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина из Химок получил от знакомого предложение заработать — он должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям заключать договор на оказание услуг. Кроме того, фигуранту дали инструкции на случай отказа сотрудников оформлять сим-карты. Представитель МВД добавила, что полученные номера он передавал третьим лицами за каждый оформленный договор ему обещали заплатить девять тысяч рублей.

В итоге мужчину задержали. Во время обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы. Сотрудники МВД устанавливают эпизоды преступления и других фигурантов дела.