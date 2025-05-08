Псковcкая обл.
В России и мире

Мэра Рязани отстранили от должности на период проверки сведений о расходах и доходах

23.10.2025 13:44|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен от должности в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах и расходах. Об этом сообщается в группе Рязанской городской думы в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что в связи с тем, что антикоррупционный комитет Рязанской области проводит проверку полноты и достоверности сведений о расходах, доходах, «об имуществе и обязательствах имущественного характера», глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова распорядилась отстранить «от замещаемой должности муниципальной службы главы администрации» Рязани с 23 октября 2025 года до окончания срока проверки (до 20 декабря 2025 года включительно) Виталия Артемова.

Артемов был назначен на должность главы администрации Рязани 23 ноября 2023 года. До него эту должность занимала Елена Сорокина, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию, пишет ТАСС

опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 98 человек
