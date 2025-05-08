В России и мире

Личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра установлена с помощью ДНК

Одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали после того, как его личность была установлена с помощью анализа ДНК, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых. Один был задержан в столичном аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.

По данным телеканала, материал ДНК, обнаруженный на месте ограбления, «сыграл решающую роль» в опознании подозреваемого.

Прокурор Парижа Лор Бекко ранее сообщила, что на месте преступления было взято более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов, пишет РИА Новости.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.