В Париже ограбили Лувр

В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

Фото: Getty Images / Kiran Ridley

«Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте, рядом с сотрудниками музея и полицией», — написала она.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что преступники справились всего за семь минут, они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. На грузовом лифте они поднялись на этаж, разбили окна и проникли в комнату с коллекцией. Воры забрали несколько ювелирных экспонатов времён Наполеона: ожерелье, брошь и диадему.

Туристам предлагают вернуть деньги за билеты или обменять их на другие даты, пишут РИА Новости.