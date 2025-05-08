Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
Нам любые дОроги дорОги...
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 21.10.2025 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра 21.10.2025 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 20.10.2025 16:240 В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания 19.10.2025 20:400 Облачность уплотнится на Северо-Западе России на предстоящей неделе 19.10.2025 15:400 В Париже ограбили Лувр
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра

21.10.2025 09:47|ПсковКомментариев: 0

Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien.

Фото: Getty Images / Kiran Ridley

«По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. <...> Кроме того, следователи обнаружили в корзине (автовышки. — Прим. ред.) перчатку и шлем, а также ключи от автовышки», — указано в материале.

Издание ранее писало, что французская полиция обнаружила на месте преступления две «болгарки», паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, плед и желтый жилет, принадлежавшие грабителям.

Газета отметила, что автовышку, по лестнице которой грабители проникли в музей, ранее украли у владельца, выставившего ее на продажу ,— при встрече преступники напали на мужчину, после чего угнали авто.

В минувшее воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, пишет РИА Новости

Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой», и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно проникли в музей.

По данным прокуратуры Парижа, преступление заняло всего четыре минуты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 35 человек
21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра 21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников
21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом 21.10.2025, 08:000 Россияне снизили потребление алкоголя до рекордного минимума 21.10.2025, 07:300 Выставка «Люди и сны» открылась в псковской библиотеке
21.10.2025, 07:020 Транспортная прокуратура проконтролирует права пассажиров после изменения маршрутов поездов в Псковской области 21.10.2025, 06:540 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал 20.10.2025, 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог
20.10.2025, 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове 20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 20.10.2025, 21:200 Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова 20.10.2025, 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой
20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025, 20:400 В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране 20.10.2025, 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году
20.10.2025, 20:200 Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения 20.10.2025, 20:100 С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова» 20.10.2025, 20:000 ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус» 20.10.2025, 19:550 Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков
20.10.2025, 19:400 Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО 20.10.2025, 18:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября
20.10.2025, 18:250 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий 20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:111 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов
20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября
20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа 20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю
20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО 20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед 20.10.2025, 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск»
20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове 20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест 20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю
20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь 20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе» 20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев?
20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников 20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо 20.10.2025, 16:472 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября
20.10.2025, 16:450 «ЗЭТО» представил успешный проект импортозамещения на федеральной энергетической конференции 20.10.2025, 16:440 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Звезда» 20.10.2025, 16:370 В пригороде Пскова школьники соревновались в технике пешеходного туризма 20.10.2025, 16:280 Презентация книги «20 великих битв Второй мировой войны» состоится в Пскове
20.10.2025, 16:240 В Москве хирург не доделал операцию и после смерти пациента избежал наказания 20.10.2025, 16:210 Валентина Понизовская: ПЛН завоевала авторитет у широкой аудитории читателей 20.10.2025, 16:170 Праздничный концерт к 611-й годовщине основания города состоялся в Опочке 20.10.2025, 16:120 Руководители «Моглино» и «Нор-Маали» обсудили развитие мощностей на территории ОЭЗ
20.10.2025, 16:070 Андрей Козлов: Псковские аграрии уже приспособились к санкциям 20.10.2025, 16:040 Жителей Пустошкинского округа подозревают в незаконной регистрации иностранца и россиян 20.10.2025, 15:580 В результате наезда ВАЗа на ограждение на Рижском проспекте в Пскове пострадавших нет 20.10.2025, 15:510 В ГД внесли проект о снижении планки ответственности за диверсии до 14 лет
20.10.2025, 15:370 До -6 градусов похолодает в ночь на 21 октября в Псковской области 20.10.2025, 15:340 В парке «Михайловского» появился новый элемент садового декора 20.10.2025, 15:270 На завершение строительства здания суда в Острове готовы направить 86 млн рублей 20.10.2025, 15:230 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия. ВИДЕО
20.10.2025, 15:130 Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России» 20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:520 Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» 20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru