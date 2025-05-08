В России и мире

Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра

Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien.

Фото: Getty Images / Kiran Ridley

«По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. <...> Кроме того, следователи обнаружили в корзине (автовышки. — Прим. ред.) перчатку и шлем, а также ключи от автовышки», — указано в материале.

Издание ранее писало, что французская полиция обнаружила на месте преступления две «болгарки», паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, плед и желтый жилет, принадлежавшие грабителям.

Газета отметила, что автовышку, по лестнице которой грабители проникли в музей, ранее украли у владельца, выставившего ее на продажу ,— при встрече преступники напали на мужчину, после чего угнали авто.

В минувшее воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам, пишет РИА Новости.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой», и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно проникли в музей.

По данным прокуратуры Парижа, преступление заняло всего четыре минуты.