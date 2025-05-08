Экс-замглавы ФАС Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Тверской области», сообщает пресс-служба Кремля.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, отметили в пресс-службе.
Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Имеет три высших образования, в том числе юридическое и экономическое. Кандидат экономических наук.
С 2001 по 2002 год работал в «Красноярскнефтепродукте», в 2002-2005 годах - в «Красноярскэнерго».
С 2005 года - в Федеральной антимонопольной службе.
В августе 2008 года назначен начальником вновь созданного Управления контроля электроэнергетики ФАС. 20 октября 2015 года вступил в должность заместителя руководителя ФАС.
29 сентября президент РФ назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Руденя с 2016 года руководил Тверской областью, пишет «Интерфакс».